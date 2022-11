© Recette de Velouté de courgettes et pommes de terre au persil

L’hiver, c’est la période indiquée pour se préparer une bonne soupe aux courgettes. Actuellement, on peut les trouver durant toutes les saisons de l’année grâce à l’utilisation des serres chauffées dont beaucoup font usage ; et ce, dans le monde entier. Il faut admettre que la courgette est un légume connu pour son apport nutritif, notamment le potassium, le phosphore, le manganèse, etc. Aussi, c’est le légume idéal pour préparer et réaliser une soupe et un velouté. À consommer après une journée éreintante. Ci-après la recette de velouté de courgettes et de pommes de terre au persil.

Quels sont les ingrédients à avoir pour préparer le velouté de courgettes et pommes de terre au persil ?

Les ingrédients cités ci-dessous sont essentiels pour cette recette de velouté (pour deux à quatre personnes) :

5 courgettes ;

4 pommes de terre ;

2 gousses d’ail ;

1 oignon ;

600 ml de bouillon de poule ou bouillon de légumes ;

200 ml de lait en demi-écrémé ;

3 cuillères à soupe d’huile d’olive ;

1 pincée de sel ;

Un demi-bouquet de persil plat.

Pour la garniture, vous pouvez utiliser :

10 petites feuilles de céleri ;

4 cuillères à café de crème fraîche.

Comment préparer ce plat ?

La réalisation de cette recette faite maison est facile et rapide.

Dans votre cuisine, enlevez les deux extrémités des courgettes. Lavez et coupez-les en cubes ou en rondelles ;

Épluchez les pommes de terre. Lavez-les et coupez-les en petits dés ;

Épluchez l’ail et l’oignon. Ciselez le tout.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une cocotte. Lorsqu’elle est chaude, versez l’oignon et l’ail ciselés à feu doux pendant 5 minutes ;

Ajoutez par la suite les courgettes et les pommes de terre préalablement coupées. Mélangez, puis versez le bouillon de poule et le lait écrémé ;

Laissez mijoter pendant 20 minutes. Ajoutez une pincée de céleri coupé et laissez encore mijoter pendant 10 minutes ;

; Mixez dans un robot jusqu’à obtenir une mixture onctueuse. Vous pouvez servir ce plat chaud ou froid avec de la crème fraîche et du persil plat coupé grossièrement.

Pour la préparation de cette recette de velouté de courgettes et pommes de terre au persil, il faut consacrer au moins 30 minutes.

Hormis cette recette, vous pouvez également vous préparer du velouté de courgettes classique. Rassurez-vous, le goût est toujours délicieux.

Comment préparer un velouté de courgettes classique et fait maison ?

Pour préparer le velouté de courgettes classique dans votre cuisine, il vous faut :

Des courgettes ;

De l’eau ;

Un cube de bouillon de volaille ou végétal ;

Du poivre et du sel ;

Des portions de fromage.

Quant à la préparation du plat, il faudra :

Laver les courgettes et ensuite les peler ;

Les sécher avec un torchon et les découper en fines lamelles ou en petit cube ;

Verser de l’eau dans une casserole et laisser chauffer jusqu’à une température pouvant faire fondre le cube de bouillon ;

Plonger les courgettes en lamelles ou en petit cube et laisser cuire pendant 15 minutes ;

Dès qu’elles sont cuites, ajouter le fromage, le poivre et le sel ;

Il ne vous reste plus qu’à mixer le tout dans un robot et à servir dans un grand bol.

Vous pouvez réaliser d’autres recettes de veloutés à partir de cette recette délicieuse et classique. Par exemple, vous pouvez ajouter des pois chiches avec les courgettes, ou encore des carottes, de la tomate, des morceaux de viande, ou encore du chou.

À quels moments peut-on manger cette soupe de légumes ?

Le velouté de courgettes, qu’il soit avec du pois chiche, ou même de la pomme de terre, peut être consommé à tous les moments de la journée. Au petit-déjeuner comme au déjeuner, et même au dîner, prenez le temps de savourer ce délicieux plat. Un bol de velouté de courgettes et pommes de terre au persil devant votre série préférée, qu’en dites-vous ? Sachez que le velouté peut se déguster froid ou chaud, laissez-vous guider par votre humeur. Également, ce plat est idéal pour être mangé durant vos heures de pauses lorsque vous êtes au travail, et est parfait pour les diners des enfants.

Quels sont les bienfaits du velouté de courgettes ?

La courgette est réputée pour son composant principal : l’eau. Ce légume est, en effet, composé de 96 % d’eau, mais également d’oligo-éléments et de minéraux nécessaires au fonctionnement de l’organisme. La courgette est également riche en vitamine A, B 9, C, en potassium, en magnésium et en phosphore. C’est un légume riche en valeurs nutritives et en fibres. La courgette est également connue pour sa vertu à faire baisser la tension artérielle et à éliminer la sensation permanente de faim. La courgette est facile à digérer tout en stabilisant le système cardiovasculaire. Le velouté de courgettes, avec les autres légumes et les ingrédients qui l’accompagnent, est idéal pour les personnes qui suivent un régime minceur et ceux qui veulent perdre du poids.

Le velouté de courgettes et pommes de terre au persil tout comme les autres veloutés concoctés avec d’autres ingrédients restent une recette délicieuse qui se prépare facilement dans votre cuisine. Faites vos courses pour avoir sous la main les ingrédients pour votre velouté. Enfilez votre tablier et préparez-vous un bon plat à déguster en famille.

Je vous propose une délicieuse recette de velouté de courgette et pomme de terre. Je vous conseille vivement de l’essayer, elle est onctueuse.