Encore assez peu connu dans certaines parties du monde, notamment en France, un Visual Novel est un genre de jeu vidéo très populaire au Japon. Depuis plusieurs décennies, le Visual Novel fait partie des jeux vidéo les plus joués en Asie, surtout au Japon grâce à son graphisme qui s’apparente au style de manga japonais. Justement, voici un top 5 des meilleurs Visual Novel qui existent depuis leur sortie pour la première fois au début des années 80.

Qu’est-ce qu’un Visual Novel ?

Traduit en français sous le terme roman vidéoludique, les Visual Novels sont considérés au Japon comme des jeux d’aventure. Ce genre de jeu est aussi appelé novel game, même si cette appellation n’est utilisée que très rarement.

En général, ce type de jeu est plus proche d’un roman que d’un jeu vidéo tel qu’on les connaît aujourd’hui. Un Visual Novel est une sorte de vidéo d’animation dans laquelle défile du texte, accompagné de son et d’image de type manga, dans le but de raconter une histoire. Dans la majeure partie des Visual Novels, le joueur peut intervenir sur le déroulement du scénarion de l’histoire grâce à différents choix textuels.

Un Visual Novel ne doit pas être considéré comme un jeu vidéo au sens classique du terme. Ce type d’ouvrage doit plutôt être pris comme une sorte de roman ou une bande dessinée. Par dire les choses simplement, un Visual Novel est une combinaison de roman et de jeu vidéo. Effectivement, les Visual Novels sont des jeux vidéo avec des intrigues textuels et ne contiennent que très peu d’interaction. Peu importe le thème de l’histoire, les interactions du joueur se limitent à effecteur des choix, lire le texte, faire défiler les sons et les images. Chacune des options proposées peut avoir une influence sur la suite de l’histoire.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre un Visual Novel avec :

Un Light Novel ;

Un Roman visuel ;

Un Roman graphique ;

Un Sound Novel (un autre genre de jeu vidéo électronique).

17 décembre 2022 11h46

Quels sont les 5 meilleurs Visual Novel ?

Pour ce qui ne connaissent pas ou ce qui sont des fans inconditionnels de Visual Novel, voici le top 5 des meilleurs Visual Novel à être sortie :

Umeniko no Naku Koro ni

Sorti en 2008, Umeniko no Naku Koro ni, ou Quand les Mouettes Pleurent en français, est une série de Visual Novel qui se déroule sur l’île de Rokkenjima en 1986. Lors d’une réunion familiale, le patriarche des Ushiroma, l’un des personnages principaux du jeu est mal en point. Ce jeu vidéo est disponible sur PC, PlayStation 3 et 4 ainsi que sur Nintendo Switch.

Le Sanglot des cigales

Paru pour la première fois en 2002, Le Sanglot des cigales fait assurément partie des meilleurs Visual Novel de tous les temps. Ce titre est disponible sur PlayStation 2, Nintendo DC, Nintendo Switch et en version mobile sur iPhone.

The house in Fata Morgana

Ce visual Novel, sorti en France en 2016, raconte l’histoire d’une femme devenue amnésique et qui cherche à retrouver la mémoire. Ce titre est disponible sur PlayStation 4, PS Vita, Nintendo 3DS et en version mobile sur Android et iPhone.

999 : Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors

Comme son titre l’indique, ce Visual Novel raconte l’aventure d’un personage qui se trouve enfermé avec huit autres personages dans un bâteau à l’abandon. Sorti en France en 2010, ce jeu vidéo et disponible sur PlayStation 4, PS Vita et Nintendo DS.

Virtue’s Last Reward

Dans ce Virtual Novel, neufs personnes se retrouvent dans un hangar et sont obligées de participer à un jeu en mettant leur vie en jeu. Sorti en France en 2012, ce jeu est disponible sur divers terminales à savoir :

PS Vita ;

Nintendo 3DS ;

PlayStation 4.

La majorité de ces jeux sont tous élue meilleurs jeux vidéo japonais avec mention meilleur scénario de jeux vidéo. À vous de faire votre choix parmi ces sélections.