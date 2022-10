Une valise classe mobile est une solution pour transporter, stocker, recharger et synchroniser différents appareils mobiles. Il s’agit de valises de transport compactes et résistantes pour appareils mobiles. La valise classe mobile est la réponse parfaite aux besoins d’outils numériques mobiles en milieu pédagogique.



Valise de transport pour la classe mobile, solution numérique au service des acteurs de l’éducation en classe ultra mobile, une valise classe mobile permet notamment le partage d’ordinateurs portables ou tablettes entre plusieurs classes ou enseignants.

Cette solution est souvent proposée dans une valise sécurisée. La classe mobile ou salle informatique mobile permet de sécuriser, recharger, transporter vos tablettes et Notebooks.

Des câbles emmêlés, la gestion de divers appareils et un espace de classe limité peuvent être le pire cauchemar d’un enseignant, la valise classe mobile est la solution numérique idéale pour apprendre et enseigner.

Pourquoi investir dans une valise classe mobile ?

Une classe mobile doit permettre aux équipes pédagogiques une pratique régulière, simple et facile des usages du numérique en classe.

Le concept est de pouvoir utiliser la classe mobile dans n’importe quelle salle de classe de l’établissement.

Avec la valise classe mobile il n’y a plus de salle informatique où se regroupent les élèves, mais une valise qu’on transporte d’une classe à l’autre au gré des besoins.

Une classe mobile est un ensemble d’ordinateurs ou de tablettes présentés dans une valise sur roulettes permettant de les transporter et de les recharger. La connexion à Internet est assurée par une borne Wi-Fi. Elle permet aux professeurs de faire cours en utilisant les outils multimédias dans n’importe quelle salle du collège ou du lycée, et plus seulement dans une salle dédiée, offrant ainsi beaucoup plus de souplesse.



La valise classe mobile est parfaitement adaptée à l’enseignement (pour les élèves ou enseignants). En effet elle permet tout étant sécurisée de faciliter le transport, le rechargement, l’accueil et la distribution d’appareils mobiles de tous types :

smartphones

liseuses numériques

tablettes

ordinateurs hybrides

ordinateurs portables

Terminaux de paiement

Casques VR…

La gestion des ordinateurs et tablette en classe peut être un défi et prendre beaucoup de temps, surtout si vous enseignez à une classe nombreuse. La bonne nouvelle est qu’une valise classe mobile répond parfaitement à cette problématique.

Avec elle l’entretien quotidien des ordinateurs et tablettes devient plus facile. De nombreux modèles de valises classe mobile permettent de répondre aux besoins de tous les enseignants. Les valises classe mobile sont faciles à utiliser, abordables et efficaces.

Les atouts d’une valise classe mobile

La valise classe mobile offre des solutions de chargement (la classe mobile est également équipée d’un chargeur centralisé) et de stockage intelligentes, pratiques et sécurisées pour gérer les tablettes, Chromebook ou ordinateurs portables d’une classe et des élèves.

La variété des options et des emplacements modulables permet de s’adapter au nombre d’étudiants et de la classe. Pratique une valise classe mobile peut être déplacée et partagée. Des prises de courant alternatif supplémentaires permettent d’alimenter d’autres appareils en classe, tels que des caméras ou des ordinateurs portables.

Autre atout une valise classe mobile prend peu de place, chaque espace est précieux dans une classe.

Des options de verrouillage à clé et de cadenas sont également disponibles pour sécuriser les appareils lorsqu’ils sont en charge ou stockés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Qu’elles soient grandes ou petites, les valises classe mobile ou les armoires de chargement sont conçues pour être compactes et sûres afin d’optimiser le stockage des appareils.

Une valise classe mobile est la solution idéale pour stocker et charger plusieurs dispositifs en toute sécurité pour les salles de classe, les bureaux, les salles de conférence ou tout autre environnement professionnel ou éducatif.

Où acheter une valise classe mobile ?

Différents acteurs proposent à la vente des solutions professionnelles pour sécuriser, charger, transporter vos appareils numériques qu’il s’agisse de sac à dos, casiers mobiles & valises connectés, meubles multimédia, Valise de transport pour PC / Tablettes, ou casier de rechargement et classe numérique mobile dédiés à l’éducation.

Assurez-vous qu’elle soit conforme aux obligations de l’article 7 de la loi du 9 Février 2015, relative à l’utilisation du Wifi en milieu scolaire.

Vous pouvez soit acheter la solution nomade soit la louer. De nombreux vendeurs proposent des solutions de classes mobiles complètes et clés en main pour les salles de cours.

La Naocase® M400 de chez Naotic valise de transport et de rechargement compacte et légère pour tablettes ou ultra-portables avec housse de protection, avec borne wifi et emplacement PC portable est particulièrement adaptée à l’enseignement.

Ses caractéristiques : Valise de transport et de rechargement compacte et légère pour tablettes avec covers ou ultra-portables, borne wifi et emplacement PC portable

Intègre jusqu’à 16 tablettes avec cover

Visualisation du niveau de charge de chaque tablette (USB)

Emplacement borne Wifi

Accès facilité à la coupure Wi-Fi et au port RJ45

Espace dédié pour ranger et sécuriser un ordinateur portable

Charge par blocs prises ou charge USB rapide et intelligente Tabipower®

