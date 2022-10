5 astuces pour gagner de la place dans votre valise

Vous souhaitez gagner de la place dans votre valise ? Voyager léger est la clé pour un voyage réussi. Cela vous permettra de vous déplacer plus facilement et de ne pas vous encombrer inutilement.

Voici cinq astuces pour gagner de la place dans votre valise lorsque vous voyagez .

4. Prenez des vêtements légers et confortables, un bas pour deux hauts. Cela vous permettra de ne pas vous encombrer inutilement.

1. Prenez une valise de bonne qualité, légère avec des compartiments

Pour gagner de la place dans votre valise, il est important d’utiliser les bons compartiments. Les valises ont généralement plusieurs compartiments intérieurs qui peuvent vous aider à mieux organiser vos affaires. Utilisez le compartiment supérieur pour les vêtements légers et les articles que vous utiliserez en premier. Le compartiment central est idéal pour les vêtements plus lourds et les articles que vous utiliserez en second. Le compartiment inférieur est parfait pour les chaussures et les objets que vous ne voulez pas abîmer. Si votre valise n’a pas de compartiments intérieurs, utilisez des sacs de rangement pour mieux organiser vos affaires.

Prenez une valise légère à roulettes (indispensable pour se déplacer), privilégiez l’ABS. Ce matériau est extrêmement léger, durable et protège le contenu de vos bagages. Une valise légère permet de ranger plus de bagages tout en évitant les surcharges de poids imposées par la plupart des compagnies aériennes.

2. Optimiser la place dans votre valise.

Sélectionnez les vêtements en fonction de la météo

Avant de commencer à faire votre valise, il est important de penser à la météo et aux activités que vous aurez lors de votre voyage. S’il fait chaud, optez pour des vêtements légers et respirants. Si vous prévoyez de faire beaucoup de marche, choisissez des chaussures confortables. Et si vous savez que vous allez passer beaucoup de temps à l’extérieur, n’oubliez pas de mettre un chapeau ou une casquette pour vous protéger du soleil.

Roulez vos vêtements

Une astuce simple pour gagner de la place dans votre valise est de rouler vos vêtements au lieu de les plier. Cela permet non seulement d’économiser de l’espace, mais aussi de prévenir les plis. De plus, en roulant vos vêtements, vous aurez plus de facilité à les trouver lorsque vous ferez votre valise.

Ensuite, essayez de mettre les plus petits objets dans les espaces vides des plus gros objets. Par exemple, vous pouvez mettre les petites choses comme les chaussettes dans les chaussures.

Enfin, si vous avez des objets fragiles, essayez de les envelopper dans des vêtements ou d’autres objets pour les protéger. Cela permettra également de gagner de la place dans votre valise.

Utilisez des sacs à compression

Les sacs à compression sont un excellent moyen d’économiser de l’espace dans votre valise. Ils sont généralement faits en tissu résistant et peuvent être facilement compressés pour gagner de la place. Il existe différents types de sacs à compression sur le marché, alors choisissez ceux qui conviennent le mieux à vos besoins.

Utilisez des sacs isothermes pour les aliments et les boissons

Si vous prévoyez de transporter des aliments ou des boissons périssables, il est important d’utiliser des sacs isothermes pour les emballer. Cela permettra non seulement de préserver la fraîcheur des aliments, mais aussi d’empêcher les liquides de fuir et de salir d’autres articles dans votre valise.

N’emportez pas trop de choses avec vous

Lorsque vous faites votre valise, évitez d’emporter trop de choses avec vous. Cela ne fera qu’ajouter du poids inutile et prendre de la place inutilement. Alors, prenez seulement ce dont vous avez besoin et laissez le reste à la maison.