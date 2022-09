5 raisons d’équiper son chien d’un traceur GPS

Bien choisir son traceur GPS pour chien. Perdre son animal de compagnie peut s’avérer assez désagréable surtout si votre quartier est assez vaste et comprend un grand nombre de recoins. Vous devez aussi demander de l’aide auprès de vos voisins pour retrouver votre chien et cela peut être désagréable à la longue, si votre compagnon s’enfuit tous les jours.

La meilleure solution est d’opter pour un traceur GPS pour chien. La localisation de la position de votre animal de compagnie sera ainsi plus facile, vu que vous allez pouvoir suivre son activité en temps réel sur votre appareil mobile. Toutefois, est-ce une bonne idée d’équiper votre chien d’un traceur GPS ? Voici quelques raisons qui pourront vous convaincre sur le fait qu’un traceur GPS peut vraiment vous faciliter la vie avec votre chien.

Une puce électronique ne permet pas une localisation immédiate de votre animal domestique

Les propriétaires de chien ou de chat se posent souvent la question à propos de la capacité d’une puce électronique comparée à un collier GPS. Si votre objectif est de localiser votre animal domestique, c’est un collier GPS qu’il vous faut. Le fait est qu’une puce électronique va simplement servir à identifier des chats ou des chiens perdus que l’on a retrouvés. Un traceur GPS vous aidera à suivre la position et la localisation de votre chien, en temps réel, et le traquer facilement.

Dans le cas où vous avez du mal à localiser votre chien, ou que ce dernier s’est enfui de votre maison, traquer sa position sera chose aisée avec un collier GPS pour chien. Il n’est donc plus nécessaire de créer des affiches de chiens perdus partout dans votre quartier, où d’attendre que la fourrière vous signale la présence de votre chien chez eux. À l’aide d’un smartphone ou d’un appareil mobile, vous allez pouvoir traquer votre chien partout où il ira.

Toutefois, depuis 1999, la puce électronique est devenue obligatoire pour tous les chiens en France. À part cela, si vous voulez voyager avec vos animaux domestiques dans un pays qui fait partie de l’Union européenne, une puce électronique d’identification est aussi obligatoire.

Votre chien a tendance à s’évader

Il peut arriver que votre chien ait du mal à s’habituer à votre maison lors de son arrivée. Ainsi, votre nouvel animal domestique aura tendance à vouloir s’enfuir lorsque vous avez le dos tourné. Le chien est un animal domestique qui aime s’évader ou vagabonder dans la rue. En effet, d’après la société I-CAD (Identification des Carnivores Domestiques), un chien ou un chat s’ajoute toutes les 7 minutes à leur registre d’animaux domestiques perdus. C’est ainsi la première raison qui pousse un propriétaire de chien ou de chat à acheter un traceur GPS ou dans la plupart des cas, un collier GPS.

Un traceur GPS pour chien n’est pas limité par la distance

La technologie GPS est une fonction qui permet de localiser un appareil électronique, un véhicule, un être vivant, partout dans le monde. De ce fait, en utilisant un traceur ou un collier GPS pour chien, la géolocalisation de votre animal domestique est ainsi possible. À l’opposé d’un traceur Bluetooth pour chien, le collier GPS a une portée quasi illimitée. En effet, sa zone ou distance de couverture est assez large vu que la localisation de la position de votre chien va se faire via géolocalisation. Peu importe l’endroit ou la distance où se trouve votre compagnon, le localiser sera assez facile avec un collier GPS pour chien.

Le traceur GPS pour chien est un dispositif qui pourra vous aider à retrouver votre animal domestique, peu importe la distance où il se trouve.

Dans le cas où votre animal de compagnie serait assez peureux

Un chien qui est peureux aura tendance à s’enfuir, surtout si votre quartier est bruyant. En effet, les chiens ont une ouïe sensible, ce qui fait que des bruits soudains ou violents comme les pétards ou les feux d’artifice peuvent les faire fuir. Cela peut arriver lors des fêtes du Nouvel An ou pendant la période de la fête nationale par exemple. Les bruits qui proviennent des armes de chasse à la campagne peuvent aussi faire paniquer votre animal domestique. Pour prévenir cela, vous devez équiper votre chien d’un collier GPS pour que vous puissiez suivre son activité en temps réel via votre smartphone. Avec la géolocalisation, vous allez pouvoir anticiper le moment où votre compagnon va s’enfuir.

Maintenir votre chien en bonne santé

On peut aussi utiliser un traceur GPS pour chien comme moniteur d’activité. De ce fait, vous pouvez aider votre animal domestique à :

Réaliser des exercices tout en fixant des objectifs d’activité pour maintenir votre chien en forme ;

Connaître le temps de repos qu’il doit avoir pendant la journée.

Vous pouvez ainsi savoir :

La position réelle de votre chien et l’endroit où il aime passer tout son temps ;

La routine de votre animal domestique et ainsi l’aider à maintenir un poids optimal.

Avec un collier GPS, la localisation de votre chien sera chose aisée, il vous suffit d’ouvrir l’application du traceur GPS de votre smartphone.

Utiliser un collier GPS pour sécuriser ses balades avec son chien, est-ce utile ?

Je m’étais toujours dit que j’achèterais un collier gps dès que je prendrais un chien… J’ai ma chienne depuis 3mois et au vu de son attitude en balade je me suis dit que ça ne serais pas utile… Aujourd’hui balade / session de travail pour améliorer le rappel, tout était nickel jusqu’à ce qu’elle me débusque un chevreuil… Résultat 45min de sprint à crier à travers champs pour essayer de la retrouver… J’ai fini par la retrouver avec la longe coincée dans des ronces… Clairement je commande un collier gps tout de suite.