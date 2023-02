© Les meilleurs spectacles pour les enfants à Lyon

Lyon est une ville riche de par ses monuments historiques, sa gastronomie et son patrimoine culturel. Les activités proposées aux enfants ne manquent pas et offrent aux petits l’opportunité d’en apprendre plus sur la culture française. Voici une liste des meilleurs spectacles pour enfants à Lyon.

Théâtre et musical pour les plus grands

Le Grand Théâtre de Lyon propose chaque année des pièces pour les plus grands, comme la comédie musicale « La Belle et la Bête ». De plus, le théâtre organise régulièrement des ateliers pour les enfants et les adolescents afin qu’ils puissent découvrir les coulisses du spectacle. Les divertissements sont nombreux : maquillage, chorégraphies et costumes, mais aussi des contes et des jeux pour apprendre tout en s’amusant. Les parents peuvent également assister à ces ateliers qui se déroulent une fois par mois.

Spectacle de marionnettes pour les plus jeunes

Nul besoin de voyager très loin pour trouver un bon spectacle de marionnettes. Dans la ville de Lyon, on peut y voir le spectacle « Petit Poucet » qui raconte la célèbre histoire du petit garçon, du chat et du corbeau. Les enfants pourront admirer les marionnettes tout en apprenant l’histoire de ce conte emblématique. Ce spectacle est entièrement gratuit et se déroule tous les dimanches matin au Parc de la Tête d’Or.

Concerts et spectacles de rue

Durant la période estivale, il est possible d’assister à des concerts et spectacles gratuits dans le centre-ville de Lyon. Ce sont des occasions uniques pour les enfants de (re)découvrir des artistes locaux ou internationaux : musique classique, jazz, hip-hop et autres genres musicaux. Par exemple, le festival « Métamorphoses » se tient tous les ans depuis plus de 20 ans et propose des concerts variés ainsi que des expositions et des pièces de théâtre. Un excellent moyen pour les enfants de découvrir des univers musicaux différents !

Quelques idées supplémentaires

Il existe encore bien d’autres spectacles divertissants à découvrir à Lyon. On peut notamment citer les spectacles aquatiques organisés par le Muséum des Confluences ou les projections sur grand écran de films de Disney au Cinéma Pathé. Voici une liste non exhaustive des possibilités pour les familles :

Les visites guidées dans les musées ;

Les représentations théâtrales pour les plus petits ;

Les spectacles de magie ;

Les ateliers d’art et de cirque ;

Les promenades en calèche ;

Les courses de cheval ;

Les balades à dos de poney ;

Les croisières sur la Saône ;

Les illusions optiques du Parc de la Tête d’Or ;

Les descentes à VTT dans les Monts du Lyonnais ;

Les journées au zoo de la Tête d’Or ;

Les circuits en minibus touristique.

La ville de Lyon offre donc un large choix d’activités et de divertissements pour les enfants. Nul doute que tous passeront un moment merveilleux à explorer la cité des Gaules et à profiter des spectacles proposés.