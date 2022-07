© Ma Banque du Crédit Agricole : découvrez l'application

Que propose l’application Ma Banque du Crédit Agricole ?

Le Crédit Agricole est une banque française qui ne cesse de se réinventer. Ces dernières années, elle a mis en place une application mobile qui a connu un grand succès.

Nous utilisons tous notre téléphone à longueur de journée, alors autant qu’il nous soit utile, et ceci, le Crédit Agricole l’a bien compris. Ainsi, si vous avez besoin de suivre vos activités bancaires et de réaliser des transactions sans vous déplacer, c’est désormais possible en quelques clics. Votre banque a mis au point, pour vous, une application mobile : Ma banque.

Il est temps de vous faire un avis sur ce format. Pour cela, jetons un coup d’œil sur les fonctionnalités de l’application ainsi que sur les services qu’elle propose à ses clients en France, et même à l’international.

Maîtrisez vos comptes sur l’application Ma Banque du Crédit Agricole

À partir de votre téléphone, vous pouvez consulter, à l’échelle régionale et plus encore, vos comptes et services bancaires et accéder à vos revenus en seulement quelques clics.

Un grand avantage est que vous pouvez tout aussi bien vous connecter à votre compte bancaire du Crédit Agricole, mais aussi à ceux des autres banques en toute sécurité. Grâce à cette formule, vous aurez une idée globale sur vos revenus.

Bien évidemment, vous avez la possibilité de gérer votre argent aisément. Des informations sur vos virements, vos plafonds, ainsi que sur votre taux d’épargne et bien d’autres paramètres sont gérables depuis votre smartphone, si vous faites le choix de télécharger cette agence en ligne.

La connexion avec un conseiller

Si vous souhaitez rester en contact avec votre conseiller bancaire, même si vous ne vous déplacez pas à la banque, cela est tout à fait possible, grâce à l’offre que fait l’application Ma Banque à ses clients.

Ainsi, il vous sera facile de communiquer avec ce dernier en échangeant sur la messagerie de l’application. Si vous souhaitez convenir d’un rendez-vous, vous avez directement accès à l’agenda de votre conseiller pour fixer une date.

Il est également possible de souscrire à une formule ou à une offre de l’agence via l’application, en toute sécurité. En d’autres termes, vous êtes totalement autonome. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’espace client dédié à cet effet.

La gestion de vos données

Protéger vos données, vos paiements ainsi que vos cartes est primordial. Ainsi, ce format peut sembler un peu risqué, car le monde d’Internet est parfois cruel, mais Ma Banque s’engage en toute sécurité dans la gestion de vos données personnelles.

Sur l’application, vous pouvez ainsi, en toute transparence, accéder à votre compte bancaire. Il est aussi possible de vous connecter à la version premium. Consultez les tarifs directement sur l’application Ma Banque.

Les avantages de l’application Ma Banque du Crédit Agricole

Tout d’abord, sachez que vous ne serez pas assailli de SMS de validation à chaque fois que vous devez authentifier une opération en ligne. Ainsi, lors de vos paiements, vous serez notifié directement sur votre application, une fois que vous aurez saisi vos coordonnées de paiement.

Il est inutile de patienter 72 h pour réaliser un virement après l’ajout d’un bénéficiaire. Le Crédit Agricole vous offre la possibilité de procéder à un virement ultérieurement à cet ajout.

Question budget et concernant plus précisément les tarifs de l’application, sachez que la caisse ne vous impose aucuns frais supplémentaires, car ce service est gratuit.

Ma Banque offrent une multitude de services, si vous êtes un globe trotteur.

Le processus de validation d’une opération est très simple, il suffit de vous authentifier à l’aide du code que vous aurez défini au préalable. Ainsi, vous aurez la possibilité d’activer la fonction de reconnaissance digitale ou même celle de reconnaissance faciale via votre smartphone.

Disponible en format Android, mais aussi sur iOS, vous pouvez télécharger l’application dès maintenant.

Facilitation de vos opérations en ligne grâce à Ma Banque du Crédit Agricole

Grâce à Securipass, vous pouvez gérer vos revenus en toute sécurité, que ce soit sur votre compte bancaire ou sur votre carte affiliée à la caisse. Quand vous opérez un achat en ligne, vous pouvez utiliser votre Mastercard ou autre et vous serez directement notifié.

Il vous suffit de télécharger l’application, seule plateforme sur laquelle s’active Sécuripass, pour pouvoir ensuite jouir de cette offre. Le cas échéant, soyez très vigilant, car cela est synonyme de tentative de fraude.

Activez cette fonction en autorisant les notifications pour bénéficier des opérations. Il est également possible de faire le choix d’ajouter un bénéficiaire. Cette formule est disponible et est effective en quelques clics, grâce à cette fonction.

Les garanties Voyages et Loisirs avec la carte EKO

Si vous êtes un globe trotteur, la carte EKO est faite pour vous et va au-delà des frontières de la France. Ainsi, vous pouvez, non pas à l’échelle régionale, mais à l’international, profiter de tarifs et d’assurances très intéressants, ce qui allégera votre budget.

Il est possible de bénéficier grâce à l’application du Crédit Agricole, pendant les 3 premiers mois de votre séjour, d’une garantie d’assistance et d’assurance. En utilisant votre Mastercard, vous profiterez à distance :

D’un prêt ainsi que d’une assurance décès lors de vos trajets et voyages ;

Vous pourrez également gérer vos plafonds, vos virements ainsi que votre taux d’épargne ;

Grâce à la carte EKO, vous bénéficiez, si vous le désirez, d’un accès premium à l’application ;

Les cartes de Ma Banque du Crédit Agricole

La Mastercard, à condition qu’elle soit toujours valide, vous permet d’alléger les tarifs de transport lors d’un voyage. Il vous faudra aussi prévenir le service d’assistance avant de procéder à un quelconque paiement.

Rendez-vous donc au niveau de l’espace client de votre application pour faire votre choix entre la carte EKO et la Mastercard. Alors, prêt à télécharger l’application du Crédit Agricole ?