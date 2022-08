Nourrir un chaton : comment et quoi lui donner ?

Nourrir un chaton – Une alimentation et une nutrition appropriées aideront votre chaton à grandir. Vous trouverez ici des conseils utiles pour nourrir votre chaton.

Nourriture pour chatons, connaissez vos options !

Il peut sembler qu’il y ait beaucoup d’options, mais la bonne nouvelle est que, quel que soit le mode de vie ou la condition physique de votre animal, il existe une formule adaptée aux chatons.

Les aliments pour chatons sont spécialement formulés avec des niveaux très élevés de protéines, essentielles à leur bonne croissance, ainsi que des niveaux plus élevés de calcium, magnésium, phosphore, zinc et fer, pour les aider à développer des os et des dents solides et sains.

En définitive, à moins d’une prescription médicale, c’est à vous (et bien sûr, à votre nouvel ami à fourrure) de décider si vous allez nourrir votre chaton avec des aliments secs ou humides.

Aliments secs

Des informations cruciales à retenir concernant l’alimentation sèche des chatons :

les régimes à base d’aliments secs sont faciles à suivre et à mesurer et ont une durée de conservation plus longue que les aliments humides une fois ouverts ;

ces produits aident également à garder la bouche de votre chaton en bonne santé. Votre chaton devra faire plus d’efforts pour mâcher la nourriture sèche, ce qui l’aidera à éliminer la plaque dentaire ;

les petits morceaux de croquettes de la plupart des aliments secs pour chatons sont faciles à mâcher et à avaler ;

donnez à votre chaton la quantité exacte dont il a besoin s’il est nourri avec des aliments secs.

Nourriture humide

Quant à l‘alimentation humide, il faut dire que :

certains chatons préfèrent l’odeur et la texture des aliments humides, car ils sentent plus fort et sont plus doux que les aliments secs ;

les aliments humides peuvent être très pratiques, puisqu’ils se présentent sous forme de sachets mono-doses et de boîtes de conserve, offrant à votre chat un moyen facile de se faire servir de la nourriture fraîche ;

la consommation d’eau de votre chaton diminue lorsqu’il consomme des aliments humides.

Comment nourrir votre chaton ?

Les chats, étant des animaux d’habitudes, il est préférable de leur faire adopter une routine fixe dès que possible, tant pour le chat que pour son propriétaire. Nourrissez votre chaton au même endroit et aux mêmes heures chaque jour, dans un endroit calme, où il peut se détendre et qui est éloigné de sa litière.

Choisissez une surface facile à nettoyer et, bien sûr, utilisez une gamelle pour chatons (utilisez toujours une gamelle propre, car les chats sont des créatures très particulières). Certains chats préfèrent manger dans un bol peu profond ou une soucoupe, ce qui peut aider les chats qui mangent trop vite, à ralentir.

Si vous avez plus d’un chaton, veillez à ce que leurs gamelles respectives soient suffisamment éloignées les unes des autres pour éviter les bagarres potentielles. Si vos chatons ne s’entendent pas, vous devrez probablement leur attribuer des zones différentes pour les nourrir afin de maintenir la paix.

L’importance de rester hydraté

Veiller à ce que votre animal reste hydraté est aussi important que de le nourrir avec des aliments adaptés aux chatons (surtout si vous nourrissez votre chaton avec des aliments secs) :

veillez à ce que votre chaton ait toujours accès à de l’eau propre et fraîche, mais évitez de mettre la nourriture et l’eau au même endroit. Veillez également à ce que la nourriture et l’eau soient éloignées de son bac à litière ;

veillez à ce que le bol que vous utilisez soit suffisamment bas pour que les petits chatons puissent y boire confortablement ! Un bol en céramique est plus adapté, car certains chatons n’aiment pas voir leur reflet dans les bols en métal lorsqu’ils boivent ;

si votre chaton refuse de boire, essayez un récipient plus grand. Certains n’aiment pas que leurs moustaches frottent contre les parois du récipient ;

les chatons n’ont pas besoin de boire du lait après le sevrage, aussi, ne remplacez pas l’eau par du lait. En effet, les petits chatons et les chats adultes peuvent présenter une intolérance aux sucres contenus dans le lait, ce qui peut provoquer des diarrhées. Même le lait spécial développé pour les chatons doit être considéré comme un aliment (ou une récompense), et non comme une boisson. Si vous les nourrissez avec un lait spécial, assurez-vous qu’il est approprié pour les chatons à l’estomac délicat.

Même si, à 6-8 mois, ils ont l’air d’adultes, ils sont toujours des chatons à l’intérieur. Leurs os sont encore en train de se renforcer et leur corps continue de changer ! Nourrissez-les avec des aliments nutritifs pour chatons, jusqu’à l’âge de 12 mois, âge auquel vous pouvez passer aux aliments pour adultes.