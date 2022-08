Paella espagnole : la recette traditionnelle

La cuisine espagnole est riche et variée, avec des influences du monde entier. Qui n’a pas goûté une paella espagnole ? La recette que je vais partager aujourd’hui est pour une paella, un plat typique de la région de Valencia.

La paella est un plat très savoureux, composé de riz, de légumes et de viande ou de fruits de mer. Il y a de nombreuses façons de préparer la paella, mais je vais partager ma recette préférée avec vous. J’espère que vous apprécierez cette délicieuse recette espagnole!

Les meilleures recettes de cuisine espagnole

Le mot «paella» dérive du mot valencien «paella», qui signifie «petite casserole». La paella est généralement cuite dans une grande casserole en métal ou en aluminium, appelée «paellera».

La paella est généralement composée de riz, de légumes (poivrons, tomates, oignons, ails), de viande (poulet, porc, agneau) ou de poisson (crevettes, calamars, moules), et elle est parfumée avec du safran.

Servie en famille ou entre amis, et elle est souvent accompagnée d’une salade verte et d’un verre de vin blanc.

Si vous souhaitez faire votre propre paella, voici quelques conseils :

– choisissez un bon riz : le riz à paella doit être un riz à grains longs, comme le riz basmati ou le riz thaï. – ne faites pas cuire le riz trop longtemps : le riz doit être cuit à point, et il ne doit pas être collant. – ajoutez les ingrédients au riz progressivement : commencez par ajouter les légumes, puis la viande ou le poisson. – ne versez pas trop de bouillon : le bouillon doit juste recouvrir le riz. – laissez reposer la paella avant de la servir : la paella doit reposer quelques minutes avant d’être servie, afin que le riz absorbe tous les goûts.

La paella est originaire de la région de Valencia, d’où son nom. Elle était à l’origine un plat populaire des pêcheurs et des agriculteurs, car il était facile à préparer avec les ingrédients disponibles. La paella est aujourd’hui l’un des plats les plus populaires en Espagne, et on la sert dans de nombreux restaurants. Il existe de nombreuses variantes de paella, mais la recette de base est relativement simple.

La recette de la Paella espagnole

Voici les ingrédients nécessaires pour une paella pour 4 personnes : – 1 kg de riz – 1 poulet coupé en morceaux – 500 g de calamars – 400 g de crevettes – 1 oignon – 2 tomates – 1 gousse d’ail – 1 litre de bouillon de poule – 1 cuillère à soupe d’huile d’olive – Sel et poivre

Préparation de la vraie paëlla, recette espagnole:

Dans une grande paella ou un wok, faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen. Ajouter l’oignon et l’ail, et faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter le poulet et le faire cuire jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajouter les tomates et les calamars, et faire cuire pendant 5 minutes. Ajouter le riz et le bouillon de poule, et porter à ébullition. Laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes, en remuant régulièrement. Ajouter les crevettes, et laisser cuire encore 5 minutes. Saler et poivrer selon votre goût. Servir chaud, accompagné d’un verre de vin blanc espagnol.

La paella valenciana, la plus célèbre, est composée de riz, de poulet, de lapin, de haricots et d’une saucisse espagnole appelée chorizo. La paella catalane, quant à elle, est composée de riz, de poisson, de fruits de mer et de légumes. La paella valenciana est généralement préparée dans une grande paella, une sorte de plat en métal sur lequel est cuit le riz.

La paella catalane, quant à elle, est souvent préparée dans une cocotte en fonte. La paella est généralement servie avec un citron vert et du safran, qui lui donne sa couleur jaune caractéristique.

La paella est généralement préparée dans une grande poêle en fer ou en aluminium, appelée «paellera», sur un feu de bois ou à la plaque de cuisson. Le riz est d’abord cuit dans une sauce à base de tomates et d’ail, puis les autres ingrédients sont ajoutés. La paella est généralement garnie de légumes tels que des poivrons, des oignons et des artichauts, ainsi que de viande ou de poisson.

Il existe de nombreuses recettes de paella, mais la plus saine est probablement celle qui est faite avec du riz complet et des légumes frais. La viande peut être remplacée par du tofu ou des légumes, ce qui en fait un plat végétarien ou végétalien. La paella est également souvent accompagnée d’une salade verte et d’une touche de citron.

La paella est un plat typique de la cuisine espagnole, composé de riz, de légumes et de viande ou de poisson. Il existe de nombreuses variantes de la paella, selon les régions d’Espagne où elle est préparée. La paella valenciana, par exemple, est une paella traditionnelle à base de riz, de poulet, de lapin, de chorizo ​​et de haricots. La paella catalane, quant à elle, est une paella au riz et aux fruits de mer. La paella gallega est une paella au riz et aux poissons.

La paella se prépare généralement dans une grande poêle en fer sur un feu de bois. Le riz est cuit dans un bouillon de légumes et de viande, puis les autres ingrédients sont ajoutés. La paella est généralement servie avec un citron et du safran.

La recette espagnole est un plat simple et savoureux qui peut être préparé en un temps record. C’est une excellente option pour les soirées en semaine ou pour les repas du week-end.

