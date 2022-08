Calculer son taux d’endettement en ligne

Le taux d’endettement est un ratio financier qui permet de déterminer la part des revenus consacrée au remboursement des charges. Ces charges peuvent être les mensualités d’un emprunt auxquelles vous ajoutez les impôts, le loyer, l’ensemble des crédits, les factures d’eau et d’électricité et vos mensualités récurrentes comme les assurances, abonnements.

Avec l’envolée des taux immobiliers il devient important de le calculer pour éviter un refus de la banque, de ne pas pouvoir rembourser ses emprunts, et de trop s’endetter. Un simulateur de taux d’endettement permet de déterminer sa capacité d’emprunt ainsi que le reste à vivre.



Avec un simulateur de taux d’endettement en ligne il devient très aisé de calculer son taux d’endettement.

Qu’est-ce que le taux d’endettement ?

Le taux d’endettement est un ratio financier qui permet de calculer la part des revenus consacrée au remboursement de l’ensemble de vos charges. C’est un élément important à prendre en compte lorsque l’on souhaite emprunter de l’argent, car il permet de savoir si on sera en mesure de rembourser son crédit sans difficulté.

Le taux d’endettement se calcule en divisant le montant total des charges en cours par le montant des revenus mensuels.

Si le taux d’endettement est inférieur à 33%, cela signifie que le remboursement des crédits représente moins du tiers des revenus et donc que la situation financière est saine, c’est souvent ce taux qui est retenu dans le cadre d’une étude de demande de prêt. Si le taux d’endettement est égal ou supérieur à 33%, cela signifie que le remboursement des crédits représente plus du tiers des revenus et donc que la situation financière est plus fragile. À partir du 1er janvier 2022, le coût de l’assurance figurera dans le taux d’endettement qui ne doit pas excéder 35%. Le taux d’endettement est synonyme de capacité d’emprunt pour les banques. Et désormais depuis 2022 pour souscrire un prêt immobilier les cotisations d’assurance de prêt sont incluses dans le calcul. Une raison de plus pour de diminuer le coût de l’assurance de prêt en faisant jouer la concurrence !

Il est important de noter que le taux d’endettement ne doit pas être confondu avec le taux d’intérêt, qui est le coût de l’emprunt. Le taux d’endettement permet de savoir combien de revenus seront consacrés au remboursement des crédits, alors que le taux d’intérêt permet de savoir combien l’emprunt coûtera en intérêts.

Le taux d’endettement est un ratio financier important à prendre en compte lorsque l’on souhaite emprunter de l’argent. Il permet de savoir si on sera en mesure de rembourser son crédit sans difficulté en fonction du montant des charges et des revenus.

Quel est le taux d’endettement idéal ?

Le taux d’endettement idéal est compris entre 33% et 40%. Au-delà, il y a un risque de surendettement.

La première chose à faire pour éviter le surendettement est de calculer son taux d’endettement. Il s’agit du rapport entre vos charges mensuelles (remboursement de prêts, loyer, factures, etc.) et vos revenus.

Si vos charges mensuelles dépassent les 33% de vos revenus, vous êtes considéré comme surendetté. Il est donc important de calculer son taux d’endettement avant de contracter un nouveau prêt ou de s’engager dans une dépense importante.

Si vous êtes déjà surendetté, il existe des solutions pour vous aider à sortir du surendettement. Vous pouvez notamment demander à votre banque de modifier vos conditions de remboursement ou de vous accompagner dans le cadre d’un plan de redressement financier.

Comment calculer son taux d’endettement?

Il est possible de calculer son taux d’endettement en ligne, en quelques clics. Il suffit de renseigner le montant des charges notamment loyers, crédits et emprunt, le montant des revenus. (en couple votre taux d’endettement sera plus bas).

Le résultat est immédiat et permet de connaître le taux d’endettement. Ce dernier doit être inférieur à 33 % pour être considéré comme raisonnable.

Pour calculer le montant maximal du crédit, vous devez également connaître votre capacité d’emprunt. Cette notion est importante car si vous ne pouvez pas rembourser votre prêt, le prêteur peut vous refuser le crédit. Si la capacité d’emprunt est élevée, cela signifie que vous pourrez faire de gros projets comme acheter un bien immobilier, par exemple.

Afin de calculer son taux d’endettement, il faut avant tout connaître ses revenus mensuels. Pour cela, il suffit de les diviser par 12 mois afin d’avoir son taux d’endettement mensuel. Ensuite, on doit prendre en compte les charges fixes mensuelles, notamment les mensualités d’une voiture, les loyers et les crédits. Il faut aussi calculer le total des charges fixes par mois pour avoir son taux d’endettement.

Si le ration charges / revenus *100 n'est pas trop compliqué à calculer le mieux est d'avoir recours à un simulateur du taux d'endettement en ligne.

Le taux d’endettement et capacité de remboursement

Le taux d’endettement est un élément important du calcul de la capacité de remboursement. En effet, il permet de déterminer le montant maximum que vous pouvez emprunter en fonction de vos revenus. Ainsi, si vous avez un taux d’endettement élevé, vous aurez plus de difficultés à rembourser vos emprunts et vos mensualités seront plus élevées. Par conséquent, il est important de bien calculer son taux d’endettement avant de s’engager dans un crédit.

Quelle est ma capacité de remboursement ?

Le taux d’endettement est le rapport entre les charges de crédit et les revenus disponibles, exprimé en pourcentage. Il sert à évaluer la capacité de remboursement d’un emprunteur et à déterminer le montant du crédit que celui-ci peut obtenir.

Le taux d’endettement idéal est généralement estimé à 33 %. Cela signifie que les charges de crédit ne doivent pas représenter plus d’un tiers des revenus disponibles. Toutefois, cette règle est souvent considérée comme trop restrictive et il est courant que les banques acceptent des taux d’endettement plus élevés, allant jusqu’à 40 ou 45 %.

Pour obtenir son taux d’endettement, il suffit de diviser les charges de crédit par les revenus disponibles et de multiplier le résultat obtenu par 100.

Exemple :

M. Dupont a un revenu mensuel de 3 000 euros et des charges de crédit de 900 euros.

Son taux d’endettement est donc de 30 % ((900/3 000) x 100).

Bien calculer son taux d’endettement

Il est important de bien calculer son taux d’endettement car cela permet de savoir combien on peut emprunter sans se mettre en difficulté. Le taux d’endettement correspond au rapport entre les charges mensuelles (remboursement du prêt, loyers, mensualités des crédits à la consommation, etc.) et le revenu. Il ne faut pas dépasser un taux d’endettement de 33 %, car au-delà, il devient difficile de rembourser ses emprunts et on risque le surendettement.

Le calcul du taux d’endettement est une importante mesure financière qui permet aux individus et aux entreprises de déterminer leur capacité à rembourser leurs dettes ou à souscrire un nouvel emprunt. Ratio qui compare les montants du passif à la valeur totale des actifs, il ne doit pas être confondu avec le taux d’intérêt, quant à lui, qui est le coût du crédit exprimé en pourcentage du montant emprunté.