Les 7 étapes pour obtenir un prêt immobilier

Les étapes pour obtenir un prêt immobilier

Vous souhaitez faire un achat immobilier, mais vous ne savez pas par où commencer ? Pas de panique, la démarche est assez simple. Voici les différentes étapes à suivre.

1. Faire une demande de prêt en ligne

Vous avez besoin d’un prêt immobilier pour financer votre projet ? Vous pouvez faire la demande en ligne sur les sites des établissements de crédit. En effet, il est possible d’obtenir une simulation de prêt immobilier en seulement quelques clics et ce, gratuitement.

Vous devrez alors remplir votre profil et répondre à des questions concernant vos revenus, vos charges ainsi que le type de bien immobilier que vous souhaitez acheter. En général, les établissements de crédit demandent un apport personnel pour valider votre demande. Si c’est votre cas, il vous faut donc apporter un montant de 20 % du montant total emprunté. En outre, si vous n’avez pas encore d’apport personnel, il faudra alors fournir les justificatifs nécessaires.

2. Obtenir une réponse de principe de la part de l’établissement

Après avoir fait votre demande en ligne, vous recevrez un accord de principe sous 24 à 48 heures. Ce document officiel est à joindre avec le dossier de demande de prêt immobilier et vous permettra d’avoir une réponse définitive concernant l’acceptation ou non du prêt. Si vous avez obtenu une ou plusieurs réponses positives, il vous faudra alors envoyer votre dossier de crédit à l’établissement de prêt.

3. L’acceptation de votre prêt immobilier par la banque

Une fois que vous aurez reçu votre accord de principe, il ne vous reste plus qu’à attendre l’accord final du crédit immobilier en question. En général, il faut patienter environ 3 semaines avant que l’offre de prêt ne vous soit transmise. Il est à noter que les établissements financiers peuvent accepter votre demande de crédit sous 3 jours.

Il faut savoir que la banque va analyser plusieurs critères pour décider ou non d’accepter votre demande de prêt. Parmi les éléments à prendre en compte se trouvent :

La situation professionnelle du demandeur Le montant et la durée du prêt immobilier L’apport personnel Le taux d’endettement du demandeur Le montant des autres prêts déjà en cours

4.La signature de l’offre de prêt immobilier par les 2 emprunteurs

Une fois que la banque aura reçu l’offre de prêt de votre part, elle va alors vous l’envoyer par courrier recommandé. Ce document reprend toutes les modalités liées au crédit immobilier et doit être signé par les 2 parties

5. L’envoi des pièces justificatives

Une fois que vous aurez reçu l’offre de prêt immobilier de la part de la banque, vous devrez alors la lui renvoyer avec les pièces justificatives. Il s’agit de :

La fiche d’informations générales

La notice d’information

Le tableau d’amortissement

Le tableau d’amortissement du prêt immobilier

Les tableaux d’amortissements de prêts en cours.

6. La validation du dossier de demande de prêt immobilier

La validation du dossier de prêt immobilier est l’étape la plus importante. En effet, c’est à ce moment que la banque va pouvoir étudier votre demande de façon plus approfondie.

La banque va alors vous demander de fournir les justificatifs suivants :

L’offre de prêt immobilier Les pièces d’identité des deux emprunteurs Le justificatif de domicile Le compromis de vente ou le contrat de réservation

7. L’étude du prêt immobilier par la banque

La banque va alors étudier votre demande de prêt immobilier et vous faire part des différentes réponses qu’elle va apporter. En effet, la banque peut refuser le prêt immobilier si les conditions demandées ne sont pas toutes respectées par les demandeurs.

Votre dossier peut être refusé si votre votre taux d’endettement est trop élevé, si vous ne disposez pas d’une situation professionnelle stable, si votre profil n’est pas assez solide pour garantir le crédit immobilier. Si vous êtes dans cette situation, sachez que l’organisme financier peut exiger la présence d’un garant , ou d’une assurance-crédit.En cas de refus l’organisme prêteur vous fait part de sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception. Il vous indique également les voies de recours qui vous sont offertes.

En cas d’accord le contrat de prêt doit notamment mentionner :

Les conditions de remboursement du crédit Le montant des mensualités à payer Les garanties exigées par la banque pour l’octroi du crédit immobilier La durée du contrat de prêt immobilier La date d’échéance du crédit immobilier. Il doit également mentionner les obligations de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé du crédit immobilier.

Pour obtenir un prêt immobilier, il faut avoir des garanties et une situation financière stable. Pour cela, il est nécessaire de faire une simulation de prêt immobilier. Cela permet d’avoir une idée du montant des mensualités à payer ainsi que le taux d’intérêt.

Aujourd’hui, il existe plusieurs simulateurs de prêt immobilier en ligne qui permettent d’obtenir une estimation de la mensualité à payer pour un crédit immobilier. Nous allons voir çà en détail dans cet article.

Simulateur de prêt immobilier et calculatrice de crédit immobilier

Un simulateur de prêt immobilier permet de calculer sa capacité d’emprunt selon les taux d’intérêt (crédit immobilier et assurance emprunteur), la durée du crédit et les mensualités souhaités.

Comment marche un simulateur de prêt immobilier ?

Le simulateur de prêt immobilier est un outil qui permet de réaliser différentes simulations et de les comparer, afin de trouver la solution la plus adaptée à ses besoins.

Le simulateur permet aussi d’estimer sa capacité d’emprunt mais également d’obtenir des informations sur les taux actuels du marché.

Vous pourrez ainsi choisir le crédit immobilier qui correspond le mieux à votre situation. Pour faire une simulation, il suffit de remplir un formulaire avec vos données personnelles (situation familiale, salaire, revenus du foyer…), et les caractéristiques du bien que vous souhaitez acquérir (type de logement, surface habitable…).

Ensuite, il ne vous restera plus qu’à comparer les résultats obtenus aux offres proposées par les banques.

Le simulateur va alors étudier les offres en prenant en compte votre profil et vos besoins.

Il peut ensuite estimer votre capacité d’emprunt ou encore calculer le montant total des intérêts que l’on pourrait vous demander si c’est un crédit affecté à l’achat d’un bien particulier (voiture, meubles…).

Cet outil permet également d’obtenir des informations sur le taux actuel du marché (fixe ou variable) mais aussi sur son coût total grâce au calcul des frais annexes liés au prêt comme les assurances emprunteurs ou encore l’assurance décès invalidité.

Pourquoi est-ce important de calculer son prêt immobilier ?

Un calculateur de prêt immobilier est une étape importante dans la recherche d’un crédit immobilier.

Il permet de choisir la meilleure offre pour son projet en fonction de ses besoins et de ses attentes. Cela ne doit pas être pris à la légère, car c’est un outil qui peut vous permettre d’obtenir le meilleur taux et les meilleures conditions du marché.

En plus d’être gratuit, il est facile à utiliser et vous pouvez le faire directement en ligne, sans avoir à vous déplacer auprès des banques ou des établissements financiers. Par ailleurs, une calculatrice de prêt immobilier peut vous proposer un comparateur de crédit : cette option est très intéressante si vous n’avez aucune idée du type de financement qui convient le mieux à votre projet.

Vous pouvez alors comparer les différents taux proposés par les banques existantes sur le marché par rapport au montant que vous souhaitez emprunter.

Le simulateur prend en compte votre situation professionnelle et familiale, ainsi que votre profil financier afin de déterminer si oui ou non il est possible pour vous d’emprunter une somme donnée pour un remboursement sur une durée déterminée.

Quels sont les avantages d’une calculatrice de prêt immobilier ?

Le simulateur de prêt immobilier vous permet d’estimer votre capacité d’emprunt, c’est-à-dire le montant que vous pouvez emprunter en fonction de vos revenus. Cette simulation est effectuée à partir des informations que vous aurez fournies : mensualités souhaitées, durée du crédit, type de taux souhaité, etc. Une simulation peut être très utile pour trouver le meilleur taux et pour estimer au mieux sa capacité d’emprunt.

Le simulateur de prêt immobilier est un outil pratique qui permet notamment aux personnes ayant un projet immobilier de faire une estimation plus ou moins exacte du montant qu’elles peuvent emprunter.

Comment choisir le meilleur simulateur de prêt immobilier ?

Le simulateur de prêt immobilier est un outil gratuit qui permet d’estimer la faisabilité d’un projet immobilier et de comparer les offres de crédit disponibles sur le marché. Il s’ajoute à d’autres outils en ligne comme un simulateur de frais de notaire ou du taux d’endettement.

Il peut aussi vous permettre de connaître le montant des mensualités que vous devrez payer pour votre crédit immobilier. Un bon simulateur de prêt immobilier correspond à une étude personnalisée de votre dossier.

Différentes rubriques devraient être accessibles comme :

La nature précise de votre projet ( s’agit-il d’acheter un bien (avec ou sans travaux), de faire construire , de faire des travaux ou de racheter un crédit, sa localité, s’agit-il d’une résidence principale, secondaire ou locative. Revenus & Charges Infos Personnelles

Pour ensuite vous donner accès à une offre de prêt avec les données renseignées.

Le simulateur peut être utilisé pour n’importe quel type de projet, dès lors qu’il s’agit d’un bien immobilier et qu’il est destiné à être occupé par une personne physique ou morale (logement locatif, résidence principale ou secondaire). Toutefois, il existe différentes situations pour lesquelles un emprunteur ne sera pas en mesure d’utiliser le simulateur :

Si l’emprunteur est déjà propriétaire ou a déjà contracté un prêt

Si l’emprunteur souhaite acquérir son logement sans réaliser un apport personnel important

Les étapes de la simulation du prêt immobilier

Pour faire une simulation de prêt immobilier, il est important de connaître les différents paramètres entrant en jeu dans le calcul du taux d’intérêt.

Il faut également savoir que la banque qui octroie le prêt prendra en compte tous les éléments liés à votre profil de demandeur. Pour cela, elle aura besoin des informations suivantes :

Votre statut professionnel Votre apport personnel (si vous avez un apport) Le nombre de personnes à charge La durée du crédit souhaitée



Les taux affichés par la simulation sont-ils exacts ?

Pour obtenir le meilleur taux pour son prêt immobilier, il faut faire jouer la concurrence. Les calculatrices de prêt immobilier vous propose les taux du marché selon votre apport, votre profil, les options d’assurance et la durée de l’emprunt.

Les banques traditionnelles se livrent une bataille sans merci sur les taux d’intérêts. Il est donc nécessaire de comparer les offres pour trouver celle qui répondra à vos besoins et à votre situation financière.

Vous pouvez d’abord consulter des comparateurs en ligne qui vous permettront de savoir si un établissement bancaire ou un organisme financier propose le meilleur taux actuel. Si vous souhaitez simuler votre prêt immobilier, il est important de connaître les différents paramètres qui peuvent influencer le taux:

La durée du crédit : plus elle sera longue, plus le taux sera bas.

Le capital emprunté : plus la somme demandée sera importante, plus le taux sera bas.

Le profil de l’emprunteur : un bon dossier ainsi qu’un apport personnel peuvent être déterminants.

Les assurances proposées par l’organisme : elles sont facultatives mais coûteuses.

Comment obtenir le meilleur taux ?

Le prêt immobilier est une opération qui permet de financer l’achat d’un bien, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.

Il faut savoir que le taux de crédit immobilier est un élément essentiel à prendre en compte avant d’effectuer un prêt immobilier. Une bonne manière d’en connaître le montant restant à rembourser, c’est de faire une simulation de prêt immobilier.

Pour ce faire, il vous suffit simplement de remplir le formulaire en ligne afin que l’outil calcule pour vous les mensualités et le coût total de votre crédit. Par la suite, vous pourrez déterminer si vous souhaitez obtenir un crédit auprès des banques traditionnelles ou des banques spécialisées.

Le simulateur vous permettra également d’obtenir facilement et rapidement plusieurs devis gratuits et sans engagement pour comparer les offres des différents organismes financiers du marché.

Votre projet étant unique, la réponse apportée par chaque banque sera adaptée à votre situation personnelle.

Peut-on réduire les coûts du prêt avec une calculatrice de prêt immobilier ?

Les propriétaires qui envisagent d’acheter un bien immobilier sont souvent confrontés au problème de l’emprunt.

Il est important de savoir qu’il existe différents types de crédits immobiliers, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients.

Lorsque vous faites une demande de prêt pour acheter votre maison, il est conseillé d’utiliser un simulateur en ligne gratuit notamment pour faire jouer la concurrence !

Vous pouvez obtenir rapidement des informations sur les taux d’intérêt, les frais de garantie et la durée du remboursement. Cela vous permet également d’avoir une idée sur l’impact que cela aura sur vos mensualités et votre budget.

En conclusion, dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, il est nécessaire de faire appel à un simulateur de prêt immobilier afin d’avoir une idée sur les différentes offres du marché. Cela permet ainsi de connaître son taux d’endettement et sa capacité d’emprunt.