Sac de voyage en cuir : comment bien le choisir ?

Sac de voyage en cuir, le guide d’acheteur !

Quand vous partez en week-end entre amis, un mois au Japon, une escapade en couple, il y a un accessoire dont vous ne pouvez pas vous passer en tant qu’Homme qui est le sac de voyage ! Les sacs de voyage en cuir sont très appréciés par les voyageurs, car c’est un accessoire qui peut résister à de longues années d’utilisation et en plus d’être fonctionnel, le sac de voyage en cuir est très à la mode.

Cependant, pour faire le bon choix, le sac de voyage en cuir doit répondre à certains critères que nous allons voir ensemble dans cet article.

Comment choisir un sac de voyage en cuir ?

Il est impossible de profiter des avantages du sac de voyage en cuir sans savoir comment choisir le bon pour vous. De nombreux critères entrent dans le choix d’un sac en voyage, à savoir :

La durabilité

Un sac en cuir doit être durable et résistant aux nombreuses utilisations. Quand vous choisissez un sac de voyage en cuir, vous y mettez le paquet, mais cela vous évitera les tracas des sacs de voyage pas chers.

Sur le marché, nous retrouvons les sacs de voyage en cuir premium et les sacs de voyage en cuir basiques, ceux-ci sont bien évidemment moins chers que les premiers.

Mais un sac de voyage haut de gamme peut vous tenir toute une vie, il serait donc intéressant d’investir dans ce type de sac.

L’étanchéité

De manière générale, les sacs de voyage étanches coûtent plus cher que les sacs de voyage ordinaires, cependant, nous vous suggérons de choisir un sac dont les propriétés correspondent aux conditions météorologiques de vos destinations. Par exemple, si votre destination est poussiéreuse, alors, il faut choisir des sacs anti-poussière et ainsi de suite.

La taille et les compartiments

Un détail fondamental dans le choix d’un sac en voyage en cuir est la taille de celui-ci, il faut considérer d’abord les articles que vous mettez dans chaque voyage et prévoyez un espace.

La durée de vos vacances, le type d’occasion et la distance de la destination, autant de facteurs qui déterminent le meilleur sac de voyage adapté pour vous !

Comment reconnaître le cuir de qualité pour un sac de voyage ?

Depuis des décennies, le cuir est utilisé par l’Homme, mais depuis que l’industrie a évolué, cette matière s’est vue évoluée en termes d’usages et de qualité.

Aujourd’hui, il y a une grande variété de cuir sur le marché et il n’est pas si simple de faire la différence entre les cuirs de très bonne qualité et d’autres de moindre qualité.

Pour ce faire, nous vous présentons quelques caractéristiques du bon cuir, à savoir :

L’aspect ;

L’odorat ;

Le toucher.

Commençons par l’odorat, il faut savoir que le vrai et bon cuir sent et il reste facilement reconnaissable par cette même odeur. Pour faire la différence, n’hésitez pas à prendre le sac et le sentir afin de vous faire une idée et votre odorat ne vous trompera pas sur ce coup.

Le toucher vous aidera à trouver le bon du moins bon cuir, vous vérifierez l’épaisseur, la souplesse et les imperfections s’il y en a.

Et grâce à un regard attentif, vous reconnaîtrez la qualité du cuir par les petits grains naturels et irréguliers ainsi que la texture soyeuse.

Meilleurs sacs de voyage en cuir pour 2022

Pour vous aider à choisir un bon sac de voyage en cuir, nous vous présentons quelques modèles de sac de voyage en cuir qui pourraient potentiellement vous plaire.

Sac de voyage cuir Jaald 45 Cm

Ce sac est fabriqué d’un cuir de bonne qualité, doux et résistant, avec un effet vintage grâce au polissage fait à la main.

La fermeture éclair utilisée est solide, les bretelles sont réglables et suffisamment larges et l’intérieur de ce sac est recouvert de coton.

Sac de voyage cuir SID & VAIN

Ce sac de voyage de 50 cm de long a suffisamment d’espace pour mettre toutes les affaires dont vous aurez besoin.

De plus, ce sac s’ouvre et se ferme facilement grâce à la fermeture éclair utilisée.

Toutes ces caractéristiques font de lui un sac parfait pour un long voyage, un week-end ou pour le sport.

Sac de voyage cuir FEYNSINN

Ce sac est fait avec du très bon cuir au style italien et au toucher doux et soyeux, il est ferme et souple à la fois.

Avec ce sac, le confort est garanti, surtout grâce à sa bandoulière réglable et amovible.