La trousse de toilette suspendue : faire le bon choix

Ce qu’il faut savoir pour choisir une bonne trousse de toilette suspendue

En organisant un voyage, on doit tout faire pour que le séjour se passe dans les meilleures conditions possibles : les bagages doivent être bien faits, les vêtements bien rangés, les accessoires protégés et les produits de beauté bien placés.

Les trousses de toilette sont généralement composées d’un compartiment principal et d’accessoires, qui peuvent être utiles au quotidien. Les modèles les plus complets sont ceux qui comprennent une brosse à dents, de quoi se laver les cheveux, un peigne et des serviettes hygiéniques.

La trousse peut également être composée de lingettes nettoyantes pour le visage ou encore un gel douche ou un gel lavant, des crèmes pour le corps et des parfums. Les trousses de toilette sont aussi très utiles pour ranger les produits d’hygiène féminine et masculine ainsi que les produits de beauté.

La trousse de toilette est un indispensable pour que la valise soit complète, et les modèles ne manquent pas sur le marché. Néanmoins, la star des trousses depuis plusieurs mois est la trousse de toilette suspendue, une petite merveille qui pourra renfermer et assurer la protection de tout votre matériel d’hygiène et de beauté.

Comment choisir sa trousse de toilette suspendue ?

Pour bien choisir votre trousse de toilette suspendue et ne surtout pas regretter votre achat plus tard, vous devez faire attention à des critères de choix importants :

La taille, le volume et le poids ;

La matière et la solidité ;

Les rangements intégrés ;

Le prix et la marque.

Les accessoires indispensables d’une trousse de toilette

Une trousse de toilette doit être complète et ne pas manquer de quoi ranger tous vos accessoires d’hygiène et de beauté. Il faut donc y mettre des articles tels qu’un savon, un shampoing, une brosse à dents, du dentifrice, une brosse à cheveux ou encore un peigne. Les accessoires d’hygiène féminine et masculine sont également très importants. Il est donc nécessaire de prévoir des serviettes hygiéniques, un gant de toilette ou encore une serviette de toilette.

La taille, le volume et le poids de la trousse de toilette suspendue

Il faut prêter une attention particulière à la taille de votre trousse de toilette suspendue. Une trousse trop petite ne peut pas contenir tous vos produits, et une trousse trop grande prendra toute la place dans la valise et vos produits vont bouger et s’entrechoquer à chaque déplacement. Pour choisir la bonne taille, faites l’inventaire des produits que vous souhaitez prendre et choisissez une trousse de toilette adaptée.

Quant au poids de la trousse, c’est un critère important, notamment si vous comptez voyager en avion. Si vous ne souhaitez pas payer des frais en plus pour excédent de poids, veillez à ce que le poids de celle-ci ne dépasse pas 500 ou 600 grammes.

La matière et la solidité de la trousse de toilette suspendue

Généralement, les trousses de toilette sont conçues en fibres synthétiques. Celles-ci sont loin d’être bas de gamme, contrairement à ce qu’on pense. Le polyester et le nylon sont des fibres synthétiques idéales pour les trousses de toilette, car elles sont élastiques, faciles à entretenir et absorbantes. Ce sont aussi des matières solides et résistantes qui ne craignent pas l’humidité. Evitez toutefois le cuir et les autres matières naturelles qui se détériorent vite au contact de l’eau.

Privilégiez les modèles de trousses imperméables, car il ne faut pas oublier qu’une trousse de toilette suspendue sera amenée à rester des heures dans la salle de bain, ou même sous la douche. Il faut donc qu’elle soit imperméable.

Pour une trousse de toilette, vous pouvez choisir entre plusieurs matériaux et formes. Vous avez le choix entre la matière synthétique, le plastique et les matières naturelles.

La trousse en plastique

La trousse en plastique est très résistante, mais elle est très légère. Elle convient parfaitement pour les voyages et les activités de camping. La trousse en plastique peut être utilisée pour ranger vos produits de beauté, votre maquillage, vos accessoires et vos articles de toilette. Elle peut être dotée d’une fermeture éclair ou d’un système de zip pour vous permettre de ranger facilement tous vos produits.

La trousse en plastique se distingue également par sa légèreté, mais aussi sa résistance. Elle est facile à nettoyer et à désinfecter. Vous pouvez la laver dans de l’eau savonneuse pour enlever les traces de maquillage.

Les trousses en plastique sont disponibles en plusieurs coloris et motifs. Il est également possible de les personnaliser à votre guise.

Les rangements intégrés dans la trousse de toilette suspendue

Vous aurez beau choisir une trousse à la juste taille et avec la matière idéale, vos efforts n’auront servi à rien si la trousse ne contient aucun rangement. Cela est essentiel pour séparer vos produits, les maintenir dans la bonne position et éviter qu’ils s’entrechoquent. Privilégiez donc les trousses avec diverses poches et de nombreux séparateurs. Ainsi, vous pourrez ranger vos produits par catégorie ou par taille.

Veillez également à choisir une trousse avec des poches transparentes. Cela n’est pas obligatoire, mais ça vous sera d’une grande aide si vous avez tendance à ne pas trouver ce que vous cherchez. Des rangements à filet ou transparents vous permettront de repérer immédiatement le flacon que vous voulez.

Le prix et la marque de la trousse de toilette suspendue

Il se peut que vous ne prêtiez pas une grande attention aux marques que vous achetez. Pourtant, il est important de savoir vous repérer pour éviter les modèles contrefaits. Notre premier conseil est de ne surtout pas hésiter à prendre une trousse de toilette suspendue si elle porte le nom d’une marque connue. Cela est un sérieux gage de qualité. Si la trousse porte le nom d’une marque que vous affectionnez alors qu’elle n’est pas connue du public, vous pouvez la prendre puisque vous avez déjà essayé d’autres produits de la même marque.

Par contre, pour une marque dont vous n’avez jamais entendu parler, mieux vaut vous arrêter un instant pour vous renseigner sur son origine et sur les méthodes de fabrication employées.

Le dernier critère et non des moindres est le prix ! Les trousses à moins de 15 € sont bas de gamme. Elles sont trop fragiles et ne feront pas long feu. Les modèles affichés entre 30 et 50 € sont les meilleurs. Ils sont abordables, solides et avec des designs attrayants.