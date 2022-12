Crédit pour voiture occasion : comment ça marche ?

Tout savoir sur le crédit voiture occasion

Actuellement, le prix de certains modèles de voitures est considérablement en hausse, que ce soit un véhicule neuf ou une automobile d’occasion. Lorsqu’un particulier décide d’acheter une voiture, celui-ci devra disposer d’une grande somme ou avoir fait d’énormes économies pour acquérir la voiture de son choix. C’est la raison pour laquelle la plupart des établissements financiers ont conçu le « crédit auto ». C’est un prêt fourni par une banque qui permet de réaliser l’achat d’une voiture pour ensuite payer en mensualités. Voici tout ce que vous devez savoir concernant le crédit auto.

Crédit auto : principe du prêt

Vous envisagez d’acheter une voiture, neuve ou d’occasion, sauf que votre budget ne vous le permet pas encore ? Recourir à un crédit auto auprès d’une banque est la meilleure des solutions. Avec ce genre de financement, le principe est simple, l’acheteur doit simplement emprunter le montant à verser au concessionnaire automobile auprès d’une banque ou d’un organisme prêteur. C’est valable que ce soit pour une voiture d’occasion ou pour un véhicule neuf.

L’emprunteur doit prévoir le remboursement du crédit auto pour une durée donnée, via des mensualités, et ce, avec un taux d’intérêt. D’une banque à une autre, la somme de ce taux d’intérêt appliqué au prêt peut varier. Que ce soit pour l’achat d’une voiture neuve ou un véhicule d’occasion, il est fortement recommandé de consulter plusieurs offres de crédit auto pour faire une comparaison et identifier la formule de prêt le plus abordable.

Une fois que vous avez choisi un organisme prêteur, vous pouvez choisir entre les deux prêts de crédit auto suivants :

Crédit auto affecté ;

Crédit auto personnel.

Grâce au crédit auto affecté, vous aurez la possibilité d’acquérir la voiture d’occasion le plus vite possible. Cependant, vous devez fournir la facture d’achat du véhicule d’occasion et le bon de livraison de la voiture auprès de l’organisme prêteur.

En revanche, avec un crédit auto personnel, l’emprunteur n’est pas obligé de fournir des pièces justificatives auprès de l’organisme prêteur. Néanmoins, en cas de non-livraison du véhicule, le contrat de financement ne peut plus être résilié et le remboursement du crédit auto via les mensualités reste une obligation pour l’emprunteur.

Les précautions à prendre lors de l’achat d’une voiture d’occasion

Il y a plusieurs précautions à prendre lors de l’achat d’une voiture d’occasion :

Vérifier l’historique de la voiture : il est important de connaître l’historique de la voiture, notamment s’il a été impliqué dans un accident ou s’il a été soumis à des réparations importantes. Vous pouvez vérifier l’historique de la voiture en utilisant un service de vérification de l’historique des véhicules, comme Carfax ou Autocheck. Examiner l’état général de la voiture : il est important de vérifier l’état général de la voiture, notamment l’état de la carrosserie, des pneus, de la transmission et du moteur. Vous devriez également vérifier le kilométrage de la voiture et vous assurer qu’il correspond à ce qui est indiqué sur le compteur. Conduire la voiture : prenez le temps de conduire la voiture avant de l’acheter pour vous assurer qu’elle se conduit bien et qu’il n’y a pas de problèmes mécaniques. Faire une inspection : il est recommandé de faire inspecter la voiture par un mécanicien professionnel avant de l’acheter pour vous assurer qu’il n’y a pas de problèmes cachés. Obtenir un rapport de condition : demandez au vendeur de vous fournir un rapport de condition de la voiture, qui détaille l’état général de la voiture et les réparations qui ont été effectuées. Négocier le prix : n’hésitez pas à négocier le prix de la voiture d’occasion avec le vendeur. Assurez-vous de connaître la valeur de la voiture avant de négocier pour être en mesure de faire une offre raisonnable. Lire attentivement le contrat de vente : lisez attentivement le contrat de vente avant de signer quoi que ce soit et assurez-vous de comprendre tous les termes et conditions. N’hésitez pas à demander des explications si vous avez des questions.

Crédit auto : fonctionnement du prêt

Voulez-vous savoir comment fonctionne un crédit auto ? Sachez que ceci une procédure simple et facile à réaliser. La souscription à un crédit auto est effective avant que l’acheteur n’entre en possession du véhicule acheté. Dans ce cadre de financement, il y a certaines étapes à suivre pour souscrire un crédit auto.

Vous devez choisir l’établissement financier et identifier l’offre qui s’adapte à votre situation. Comme susmentionné, il est fortement recommandé de consulter plusieurs offres de crédit auto pour faire une comparaison et identifier le genre du prêt le plus adapté. Une fois que vous avez choisi le genre de crédit auto qui s’adapte à votre situation, vous pouvez signer le contrat de prêt.

Quel que soit le genre de crédit auto que l’emprunteur décide de choisir, il dispose d’une durée de deux semaines pour étudier et annuler le contrat de prêt.

Vous envisagez d’acheter une voiture d’occasion, mais votre budget est encore suffisant ? Vous savez maintenant que vous pouvez souscrire à un crédit auto, et plus facilement que vous ne l’auriez pensé.