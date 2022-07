Idées de souvenirs de voyage : nous vous livrons nos idées !

Quelques idées de souvenirs de voyage

Que vous soyez des voyageurs vers la France, New York, Allemagne, Chine, Portugal, Seychelles, Cuba, Canada ou même pour un tour du monde, rien de plus normal que de vouloir revenir les valises remplies de jolis cadeaux authentiques qui témoignent de votre aventure !

Les voyageurs sentimentaux ainsi que les accros du shopping pourront même dire que cela est aussi plaisant que de découvrir un nouveau lieu. Ramener un cadeau de votre destination, c’est comme ramener un rappel des moments merveilleux que vous avez vécus.

Faire plaisir à sa famille n’a pas de prix ! Mais que pouvez-vous leur ramener d’unique et d’original de votre voyage afin de casser les habitudes ? Découvrez toutes nos idées et bons plans dans le présent article !

Idées de souvenirs de voyage à faire soi-même à prix moindre

Photos, accessoires, cartes postales, chocolat… Peu importe le pays que vous visitez, il y aura toujours une idée de souvenirs à ramener du voyage dans le but de vous rappeler vos vacances. Si vous partez en randonnée, vous pouvez récupérer une pigne de pin, des galets aux formes originales ou encore une jolie branche.

Vous n’aurez qu’à les peindre, puis noter le lieu duquel vous les avez pris. Quand vous verrez cet objet dans votre maison quelques années plus tard, vous vous remémorerez tous les moments du voyage.

De la même manière, pourquoi ne pas cueillir les fleurs dans les champs et créer un jardin d’herbes aromatiques. Une déco originale, faite maison vous rappellera sans doute des moments de détente à la campagne.

Une plage de sable ? Récupérez du sable dans un récipient, que vous pourrez ensuite placer au fond d’une bougie ou dans un joli bocal que vous garderez sur l’étagère avec celui des autres plages que vous avez visitées. Une collection qui s’enrichira au fil du temps pour partager de bons souvenirs.

Les souvenirs de vacances permettent de se remémorer ces moments où le temps n’avait plus d’importance et où l’on pouvait profiter. Alors, n’hésitez pas à confectionner des souvenirs de toutes sortes, pour vous remémorer vos meilleurs moments.

Les éléments naturels en guise de cadeaux de voyage

Parfois, le meilleur cadeau souvenir est celui que vous ramenez des terres que vous visitez, comme :

Le sable de la plage ;

Les cailloux ;

Les galets que vous ramassez au cours de votre voyage.

Ces derniers sont souvent disponibles dans de beaux pots ou des bouteilles en verre sur les marchés locaux. Vous pouvez y ajouter une petite note ou une étiquette pour indiquer l’origine de ce petit souvenir naturel.

Mais avant de collecter de tels souvenirs, demandez aux habitants ce que vous pouvez et ne pouvez pas collectionner. Apporter des coquillages et des coraux de la plage est interdit dans certaines zones, et souvent, la cueillette des fleurs et des plantes est interdite.

Lors de votre retour de l’étranger, il est également important de s’assurer que l’article peut être dédouané.

Que ramener à un homme comme cadeau souvenir de voyage ?

Trouvez ci-dessous quelques idées de souvenirs de voyages à ramener à un homme avec un petit budget.

Des bonbons ou des chocolats

Qui n’aime pas le chocolat et les bonbons ? Peu importe le pays, vous trouverez toujours des gourmandises locales à rapporter. Celles-ci représentent des cadeaux sympathiques. Les goûts changent beaucoup selon le pays, vos amis ou proches ne seront que satisfaits !

Un briquet

Un briquet représente une idée de cadeau très intéressante. Si celui-ci est original et de la couleur du pays, alors le cadeau sera encore plus intéressant !

Un livre guide

C’est probablement un classique. Cependant, un livre en guise de guide géographique local est un excellent souvenir à apporter pour un homme, surtout s’il envisage de visiter cet endroit par la suite. Et même si ce n’est pas prévu tout de suite, il appréciera certainement cet article !

La plupart des livres guides locaux contiennent des informations et des conseils que vous ne pouvez pas trouver en ligne. Vous pouvez également ajouter vos propres sentiments et expériences pour recevoir des cadeaux uniques et personnalisés.

Un t-shirt Hard Rock Cafe

Avec ses 180 restaurants environ dans plus de 70 pays, c’est l’une des chaînes de restaurants les plus connues au monde. Avec également un logo percutant et une énorme guitare devant chaque restaurant, cette marque de restaurants de renommée mondiale est reconnaissable par presque tout le monde.

Une idée de décoration pour exposer ses souvenirs de voyageur

En tant que voyageurs addicts, vous rentrez d’un tour du monde les valises pleines de jolis souvenirs ? Nous sommes là pour vous livrer les meilleures idées déco afin d’exposer toutes vos trouvailles et d’avoir l’impression d’être en vacances chez vous durant toute l’année !

Créer un cabinet de curiosité

Vous pouvez utiliser le dessus de la commode dans votre chambre ou votre salon pour créer une jolie déco, en y mettant tous vos articles de voyages. Des cloches en verre peuvent contenir vos souvenirs sur leur dessus. Ils vont ainsi briller et seront protégés de la poussière ! Il est aussi possible d’exposer toutes vos photos et souvenirs pour un max d’esthétisme.

Faire un mur de tableaux et d’objets

C’est l’idéal à faire chez soi ! Si vous vous demandez quoi faire du grand mur derrière le salon, ne cherchez plus ! Y accrocher des photos, des cartes et des affiches de tout voyage que vous avez fait peut créer un très beau mur pour ajouter du style et une sensation unique à votre intérieur.

Une boîte à secrets

Vous pouvez utiliser une belle boîte à tiroirs multiples afin d’y ranger tous vos souvenirs de voyage comme :

Les accessoires ;

Les photos ;

Les pierres ;

Les bijoux ;

Les coquillages ;

Les galets, etc.

Cela fera d’elle une véritable idée de boîte au trésor à petit budget ! Vous avez la possibilité par la suite de laisser des tiroirs ouverts dans le but d’exposer ces derniers tout comme dans un musée. Bien pratique comme idée !

Exposer toutes les photos de ses voyages

Il n’y a pas meilleur souvenir de voyage que des photos prises lors de son séjour. Accrochez ces photos à une branche d’arbre pour les mettre en valeur. Rien de plus simple et élégant ! Effet garanti !

Appareil photo vintage pour mettre en avant sa collection

Quoi de mieux qu’un appareil photo vintage ? Si vous avez une passion pour les objets d’antiquité, vous pouvez prendre un ancien appareil photo vintage de votre voyage ou un panier, mettez-les ensuite en avant en les accrochant au mur ou tout simplement en les rassemblant sur une étagère. Cela créera un très bel effet !